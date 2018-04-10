3 ayrı kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Ömer Doygun'un kullandığı 06 AT 5367 plakalı otomobil, yaya olarak yoldan karşıya geçmeye çalışan Yusuf Özgan'a (26) çarptı. Kazada ağır yaralanan Özgan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kaza Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mert Seyit'in kullandığı 06 SA 920 plakalı otomobil, Yeter Açıkgöz idaresindeki 06 AKH 662 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlardaki yolculardan Ercan Çakır ve Ekrem Tok yaralandı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

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