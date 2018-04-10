Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 3 ayrı kaza: 1 ölü, 13 yaralı

3 ayrı : 1 ölü, 13 yaralı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
3 ayrı kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Ömer Doygun'un kullandığı 06 AT 5367 plakalı otomobil, yaya olarak yoldan karşıya geçmeye çalışan Yusuf Özgan'a (26) çarptı. da ağır yaralanan Özgan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kaza Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mert Seyit'in kullandığı 06 SA 920 plakalı otomobil, Yeter Açıkgöz idaresindeki 06 AKH 662 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlardaki yolculardan Ercan Çakır ve Ekrem Tok yaralandı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3 ayrı kaza: 1 ölü, 13 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN