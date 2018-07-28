Köyün tiryakisi

Türkiye'nin ilk açık hava köy müzesi Altınköy'de hasat heyecanı başladı. Köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serecek olan 4'üncü Hasat Şenliği, 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Altınköy'de gelenekselleşen Hasat Şenliği bu yıl da Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
'nin köy meydanında tırpan bileylemesi, ekin biçmesi ve değirmende öğüttüğü buğdayı ekmeğe dönüştürmesi ile başladı. Tiryaki, Altınköy'ün 100 yıl öncesinin köy yaşamını öğretmesi açısından bir okul görevini üstlendiğini belirterek, "Sütün fabrikada üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini sanan ve böyle büyüyen çocuklarımız var. Biz, burada eski köy yaşamını öğrensinler istiyoruz. Her yıl Altınköy'ün hasadını kaldırıyoruz. Buğdayın nasıl ekmeğe dönüştüğünü tüm safhaları ile görebilirsiniz. Toprağımızın bereketi daim olsun" dedi.
MAHARETİNİ GÖSTERDİ
ALTINDAĞ Belediyesi'nin köy kültürünü korumak ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla bin dönümlük bir alana kurduğu Altınköy, "4. Hasat Şenliği" ile Anadolu'ya özgü hasat ritüellerini yeniden hayata geçirdi. 4'üncü Hasat Şenliği'ne başkent Ankara
lılar yoğun ilgi ve katılım gösterdi. AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ilçe teşkilat üyeleri ile meclis üyelerinin de katıldığı etkinlik, sabah erken saatlerde başladı. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, önce köy meydanında tırpan bileyledi. Ardından maniler eşliğinde buğday tarlasına yüründü, ekin biçildi. Başkan Veysel Tiryaki, atla düven sürdü, patoz yaptı. Başkan Veysel Tiryaki, biçilen buğdayların çuvallara doldurulup, atlara yüklenmesi sırasında da en önde görev aldı.
KÖYDEKİ GELENEKLER YAŞATILDI
BUĞDAYI öğütme işini bizzat gerçekleştiren Başkan Tiryaki, elde edilen unun hakiki kepekli buğday unu olduğuna dikkat çekti. Bu undan yapılan hamur, ekmek haline getirilerek, fırına verildi. Köy kadınlarının pişirdiği ekmek, fırından çıktığında sıcak sıcak ziyaretçilere ikram edildi. Toprağın mucizevi olduğunu dile getiren Başkan Veysel Tiryaki, "İşte, gerçek ve sağlıklı ekmek budur. Köy ekmeğimizi alnımızın teri ile emek vererek beraber yaptık. Özlediğimiz tatları Altınköyümüzde tadabilirsiniz. Burada her şey doğal ve sağlıklı" dedi. Meydanda dibek taşında buğday döven Başkan Tiryaki, el değirmeninde bulgur çekti ve yaba ile buğday savurdu. Ziyaretçiler geleneksel orta oyunu gösterisini büyük beğeni ile izlerken Seğmenlerin gösterisi de büyük ilgi gördü. Başkan Tiryaki 29 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek hasat şenliğine tüm Ankaralıları davet etti.
Raşit Yüksel