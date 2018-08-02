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Altındağ’dan 6’ncı karakol

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Altındağ’dan 6’ncı karakol
'nin emniyet birimlerine olan desteği sürüyor. Altındağ Belediyesi tarafından 'nde yapımı devam eden polis karakolu, bu desteğin son halkası oldu. Daha önce Aydınlıkevler, Anafartalar, Karapürçek ve Demirfırka polis karakollarını yaparak Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim eden Altındağ Belediyesi, bu sefer Zübeyde Hanım Mahallesi için harekete geçti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altındağ Belediyesi, gerek kamu hizmetlerini hızlandırmak, gerek vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, kamu tesislerini Altındağ'a kazandırmaya devam ediyor. Yeni karakolumuzun da inşaatı yakında tamamlanacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.
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Altındağ’dan 6’ncı karakol
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