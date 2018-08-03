Evde de sahada da birlikteler

MILLI
atlet Kıvılcım Kaya Salman
, Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM)
, eşi ve aynı
zamanda antrenörü olan Tayfur Salman
ile hazırlıklarını sürdürüyor. Kıvılcım
, Berlin'de
ikinci kez
büyüklerde Avrupa Şampiyonası
tecrübesi yaşayacağını ifade etti.
Yarışmak için sabırsızlandığını dile
getiren 26
yaşındaki milli sporcu,
"Antrenörüm
ama aynı zamanda
eşim olan Tayfur Salman'ın
büyük destekleri
var. Hem evde
hem de antrenman alanında
kendisi benim
hayatımda önemli bir
yere sahip. Benim en
iyisi olabilmem için
çok çalışıyor ve emek
veriyor. Ben de onun
emeklerinin
karşılığını
vermek için
canımı dişime takıyorum.
Ortada bir emek var.
Bunların karşılığını verebilmek
için çalışıyorum. Umarım her şey
çok iyi olur" diye konuştu. Avrupa Şampiyonası'nda
ilk kez eşiyle yer
alacağını belirten Kıvılcım
, "Günlük
yaşamımda da bana çok karışıyor.
Yediğime, içtiğime,
ayağıma terlik
giymeme, şort
giymeme, her şeye
karışıyor. Bacağını
üşütürsen, ayağını
burkarsın, şu ayakkabıyı
giy, şu terliği
giyme, şu tişörtü
giyme şeklinde
sürekli müdahaleleri
oluyor. Benim iyiliğimi
düşündüğü
için bunları yapıyor" ifadelerini kullandı.
DERECE YAPACAK
Milli Takım Antrenörü Tayfur Salman
da Kıvılcım'ın
mevcut performansından
memnun olduğunu
anlattı. "Kıvılcım
ile antrenör ve
sporcu ilişkisi içinde iki yıldır beraberiz"
ifadesini kullanan Salman
,
"Öncelikli hedefimiz Berlin'de
finalde
yarışmak. Finalden sonra sürpriz
olacaktır. Hepimiz madalya isteriz
ancak şartlar zorlu" değerlendirmesini
yaptı. Salman
, Kıvılcım'ın
derece
yapacağına inandığını vurguladı