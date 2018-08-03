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Evde de sahada da birlikteler

’daki Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek Kıvılcım, çalışmalarını aynı zamanda eşi olan antrenörü ile sürdürüyor

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Evde de sahada da birlikteler
MILLI atlet Kıvılcım Kaya Salman, Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), eşi ve aynı zamanda antrenörü olan Tayfur Salman ile hazırlıklarını sürdürüyor. Kıvılcım, Berlin'de ikinci kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası tecrübesi yaşayacağını ifade etti. Yarışmak için sabırsızlandığını dile getiren 26 yaşındaki milli sporcu, "Antrenörüm ama aynı zamanda eşim olan Tayfur Salman'ın büyük destekleri var. Hem evde hem de antrenman alanında kendisi benim hayatımda önemli bir yere sahip. Benim en iyisi olabilmem için çok çalışıyor ve emek veriyor. Ben de onun emeklerinin karşılığını vermek için canımı dişime takıyorum. Ortada bir emek var. Bunların karşılığını verebilmek için çalışıyorum. Umarım her şey çok iyi olur" diye konuştu. Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez eşiyle yer alacağını belirten Kıvılcım, "Günlük yaşamımda da bana çok karışıyor. Yediğime, içtiğime, ayağıma terlik giymeme, şort giymeme, her şeye karışıyor. Bacağını üşütürsen, ayağını burkarsın, şu ayakkabıyı giy, şu terliği giyme, şu tişörtü giyme şeklinde sürekli müdahaleleri oluyor. Benim iyiliğimi düşündüğü için bunları yapıyor" ifadelerini kullandı.

DERECE YAPACAK
Milli Takım Antrenörü Tayfur Salman da Kıvılcım'ın mevcut performansından memnun olduğunu anlattı. "Kıvılcım ile antrenör ve sporcu ilişkisi içinde iki yıldır beraberiz" ifadesini kullanan Salman, "Öncelikli hedefimiz Berlin'de finalde yarışmak. Finalden sonra sürpriz olacaktır. Hepimiz madalya isteriz ancak şartlar zorlu" değerlendirmesini yaptı. Salman, Kıvılcım'ın derece yapacağına inandığını vurguladı
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Evde de sahada da birlikteler
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