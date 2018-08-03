Evde de sahada da birlikteler

BUGÜN NELER OLDU

atlet, eşi ve aynızamanda antrenörü olanile hazırlıklarını sürdürüyor.ikinci kezbüyüklerdetecrübesi yaşayacağını ifade etti.Yarışmak için sabırsızlandığını dilegetirenyaşındaki milli sporcu,"Antrenörümama aynı zamandaeşim olanbüyük desteklerivar. Hem evdehem de antrenman alanındakendisi benimhayatımda önemli biryere sahip. Benim eniyisi olabilmem içinçok çalışıyor ve emekveriyor. Ben de onunemeklerininkarşılığınıvermek içincanımı dişime takıyorum.Ortada bir emek var.Bunların karşılığını verebilmekiçin çalışıyorum. Umarım her şeyçok iyi olur" diye konuştu.ilk kez eşiyle yeralacağını belirten, "Günlükyaşamımda da bana çok karışıyor.Yediğime, içtiğime,ayağıma terlikgiymeme, şortgiymeme, her şeyekarışıyor. Bacağınıüşütürsen, ayağınıburkarsın, şu ayakkabıyıgiy, şu terliğigiyme, şu tişörtügiyme şeklindesürekli müdahalelerioluyor. Benim iyiliğimidüşündüğüiçin bunları yapıyor" ifadelerini kullandı.damevcut performansındanmemnun olduğunuanlattı. "ile antrenör vesporcu ilişkisi içinde iki yıldır beraberiz"ifadesini kullanan"Öncelikli hedefimizfinaldeyarışmak. Finalden sonra sürprizolacaktır. Hepimiz madalya isterizancak şartlar zorlu" değerlendirmesiniyaptı.dereceyapacağına inandığını vurguladı