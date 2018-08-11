Kültür yumağı Hacı Bayram

Anadolu'nun
önde gelen mutasavvıflarından Hacı Bayram-ı Veli
'nin ismini taşıyan cami ve türbesi ile Roma döneminden kalan ender eserlerden biri olan Augustus Tapınağı, başkentin en önemli kültür hazineleri olarak öne çıkıyor. Ankara
'nın manevi turizm merkezlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi, ismini gönüllerde kin ve nefret yerine sevgi ve vahdet tohumları yetiştirme gayesiyle Anadolu insanına yol gösteren Hacı Bayram-ı Veli'den alıyor. ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR
Anadolu'nun önde gelen ilim adamlarından Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinin de yer aldığı Külliye, Ankara'nın en önemli inanç merkezi olarak gösteriliyor. Pek çok turisti ağırlayan Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Türbesi, taşıdığı mimari özelliklerin yanı sıra 15. yüzyıldan itibaren Bayrami Tarikatı'nın Anadolu'da yayılması ile ilgili olması açısından anıtsal bir örnek oluşturuyor. Ayrıca, Hacı Bayram-ı Veli Cami ve çevresinin farklı kültürlere ve dönemlere ait barındırdığı katmanlardan Roma dönemine ait Augustus Tapınağı, Hacı Bayram Cami ve Türbesi'nin birlikteliği bu alanın çok kültürlü evrensel değerinin somut kanıtı olarak gösteriliyor.