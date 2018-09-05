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için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Beypazarı Festivali için geri sayım başladı

HER yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Festivali için geri sayım başladı. Osmanlı'dan günümüze buram buram tarih kokan kültür ve turizm kenti Beypazarı, 24.Uluslararası için gün sayıyor. 6-7-8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere, Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçilerin ilçeye akın etmesi bekleniyor. Festival tanıtımı için Beypazarı Belediyesi'nce 'nın yanı sıra Eskişehir, Bursa, , Kocaeli ve Bolu'dan da vatandaşlar festivale davet edildi. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Beypazarlı hanımlarımızın evlerinde yapmış oldukları yöresel ürünleri ve el işlerini belediyemiz tarafından kurulan standlarda sergileyerek yöremizin ürünlerini tanıtımını sağlıyoruz" dedi.

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Beypazarı Festivali için geri sayım başladı
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