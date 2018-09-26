Umut Konseri büyük beğeni topladı

Türkiye'de yaşayan göçmenlerin sosyal uyum ve kültürel etkileşimlerinin sağlanması için düzenlenen konserde Türk ve mülteci gençlerden oluşan Bizim Koro ile yine göçmenlerden oluşan Amal Grubu
sahne aldı. Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere davetliler yoğun ilgi gösterdi. Bizim Koro ve Amal Grubu'nun seslendirdiği parçalar seyircilerden büyük beğeni topladı. ÇOK ÖZEL BİR KONSER
Konserin açılışında konuşan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Dernek Başkanı Metin Çorabatır, bugün burada çok özel bir konser dinlemek için bir araya geldiklerini söyledi. 2017 yılında kurulan Bizim Koro'nun 2 temel amacı olduğunu belirten Çorabatır, "Koromuzun Mülteci üyeleri 12-22 yaş arası Suriyeli ve Iraklı mültecilerden oluşuyor. Koroya seçilmek için Türkiye'de kayıtlı mülteci olmak yeterliydi. Mültecilerin kurdukları ve bizimle beraber çalışan sivil toplum örgütleriyle Keçiören Belediyesi bizi bu gençlerle tanıştırdı" dedi. Geride kalan iki yıla yakın sürede başta öngöremedikleri bir şeyi daha fark ettiklerinin altını çizen Metin Çorabatır, "Müzikle uğraşmak genç mülteciler için gerçek bir terapiydi. Provalar, konserler, onlar için bambaşka bir dünyaydı. Öğrendik ki müzik, mültecilerin acılarını unutmalarında çok önemli bir tedavi yoludur" ifadelerini kullandı. Metin Çorabatır ortak konser fikrini ortaya atan Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'ne (UNHCR) ve Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerini noktaladı.