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Hamamarkası’na çıkarması

Hamamarkası’nın yakında açılacağını söyleyen Başkan Tiryaki konut alanı olan bölgenin dönüşümü hakkında bilgi verdi

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Hamamarkası’na TOKİ çıkarması
Başkanı , tarafından restore edilerek 'ya kazandırılan Hamamarkası bölgesini ziyaret etti. Çok sayıda derneğe, vakfa, temsilciliğe, sivil toplum kuruluşuna, kültür ve sanat merkezine ev sahipliği yapan bölgeye gelen Turan'a, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti. Başkan Tiryaki Turan'a, Hamamarkası bölgesinde sadece konut alanı olarak ayrılan bölgeyi tanıttı ve burada gerçekleştirilecek proje hakkında bilgi verdi. Veysel Tiryaki "Yatay mimariye uygun, eski dokuya sahip bir mahalle olacak. Şu anda 60 tane konak, tamamen 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapılıyor. Hiçbir yerinde beton yok. Birkaç ay sonra 15 tanesinde oturulur. 60 tanesinde de inşaat sürüyor. Herkes büro yapmak istiyor, biz bunu istemiyoruz. Burada oturacak birilerini arıyoruz" dedi. "Yatırımcıların gelip bölgeyi görmesini istiyoruz. Yüksek binalardaki evlere yüksek paralar vereceklerine oraların 2-3 kat büyüklüğünde, bahçesi ve otoparkı olan evleri tercih etmelerini öneriyoruz" diyen Başkan Tiryaki, TOKİ Başkanı Turan'a bölgenin geçirdiği değişim sürecinden de bahsetti. Bundan 6-7 yıl öncesine kadar insanların içinden geçmekten korktukları Hamamönü ve Hamamarkası bölgesine bugün büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'ı misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.
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Hamamarkası’na TOKİ çıkarması
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