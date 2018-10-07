Seri kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü, Bursaspor'a konuk oldu. Maça ilk 11'de başlayacak olan El Kabir ısınma esnasında sakatlanınca yerine Mokhtar forma giydi. Ankaragücü'nün maç başlamadan önceki sakatlık talihsizliği ilk yarıda da devam etti. 14. dakikada sakatlanan Mokhtar yerini Kenan Özer'e bırakırken 38. Dakikada ise yine bir zorunlu değişiklikle Yalçın Ayhan'ın yerine Kone oyuna girdi. Maça hızlı başlayan ev sahibi Bursaspor 7. dakikada Sakho ile gol buldu. Ancak golden önce Alihan'a yapılan faul nedeniyle gol VAR sistemi kullanılarak geçersiz sayıldı. 22'DE GOL GELDİ

Oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Bursaspor aradığı golü 22. dakikada Umut Meraş'la buldu. Ramazan Keskin'in orta sahadan gönderdiği uzun pasa harika yükselen ve kaleci Hopf'u önde yakalayan Umut takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise Bursaspor 90. dakikada Lima ile bulduğu golle sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı.

KARDEŞLİK MESAJI

7 sezon sonra ligde ilk kez karşılaşacak Bursaspor ve Ankaragücü taraftarları tribünlerde yerini aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu. Ayrıca yeşil-beyazlı ve sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde yan yana oturarak kardeşlik mesajı verdi. Her iki takımın taraftarları iki takımın futbolcularını maç öncesinde tribünlere çağırarak moral verdi. Taraftarlar birbirlerinin lehine tezahüratlarda da bulundu.