Kazı bitti, asfalt serimi başladı

KEÇIÖREN Belediyesi, ilçenin en geniş sokaklarından Şair Dertli Sokak
'ta asfalt kazım işlemini tamamlayarak sıcak asfalt serimi ve çevre düzenlemesi başlattı. Eski asfaltı kazma işlemini tamamlayan Keçiören Belediyesi Fen İşleri ekipleri sıcak asfalt serimine başladı. Daha modern bir görünüme kavuşacak olan sokakta ulaşım daha rahat sağlanacak. Keçiören'in ana harterlerinden Kızlarpınarı Caddesi'ne alternatif olarak kullanılan Şair Dertli Sokak'ta asfaltlama çalışmasının, özellikle sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatılması bekleniyor.Başkan Ak, ihtiyaç duyulan bölgede asfaltlama çalışmaları yapıldığını söyledi.