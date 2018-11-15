1500 keçilik çiftliği var

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Gölbaşı'nda süt üretim çiftliği projesi sayesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle tesis kuran 28 yaşındaki Cansu Tosun'un hayali dünya çapında marka olmak. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından yurtdışı gezilerinde araştırmalar yapan Tosun, üreticinin tamamen kar yaptığını görünce işe koyulup süt üretmeye karar verdi. Düşüncesini İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilgilileri ile paylaşan il ve ilçe koordinatörlükleri ile görüşüp projesine start veren Tosun, TKDK'nın projelerini yakından takip etti. Yüzde 65 hibe aldı, şu anda yarı toplu, yarı perakende süt satışı yapıyor. Azerbaycan'a hayvan sattıklarını ve ihracata başladıklarını söyleyen tosun elde edeceği gelirle markalaşmak istiyor.2015'te hayata geçen projeyi Tosun şöyle anlattı: "Sermayemiz ve arsamız vardı. Üzerine yüzde 65 hibe aldık. Yaklaşık 1 milyon 600'e denk gelecek bir meblağ. Biz inşaatımızı, makine ekipmanımızı bu hibe karşılığında gerçekleştirdik. Daha sonra kendi imkânımızla banka kredisine başvurduk. 500 baş keçi çiftliği olarak geçiyor. Sadece çiğ süt üretimi üzerine bir projeydi. 2015 yılında hayvanlarımız çiftliğe girdi. 3,5 yıla yakın bir süre oldu. Şu anda 500 tane keçi ve başka hayvanlarımızda var ama onlar tamamen hobi amaçlı. Bine yakın oğlağımız var. Şu anda sadece çiğ keçi sütü üretiyoruz. Türkiye'de sadece toptan ve perakende şekilde çiğ keçi sütünü üretiyor ve satışını yapıyoruz"Dışarıdan gelecek hastalıklara karşı çok dikkat ettiklerini söyleyen Tosun, "Ağıl ve meme uçları açık olduğu için onları korumamız gerekiyor. Sadece hayvanın sağlığına önem verecek şekilde bir kılık kıyafet düzeni yapıyoruz. Galoş ve eldivenlerle girmek şart. Doğum zamanı çiftliği dışarıya tamamen kapatıyoruz. Çünkü gelecek herhangi bir mikrobun o yavruya çok büyük zararı olur. Hayvanlarımızla çocuk gibi ilgileniyoruz" dedi.