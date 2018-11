Başkentliye kapım sonuna kadar açık

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında aralarından Ankara'nın da bulunduğu 20 ilin belediye başkanı adayını açıkladı. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerde AK Parti'nin Ankara adayı uzun süredir ismi gündemde olan Mehmet Özhaseki oldu. Aslen Kayserili olan ve bu şehri 20 yıl büyük bir başarıyla yöneten Özhaseki, daha sonra AK Parti'den Kayseri Milletvekili oldu. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımlığı görevini de yürüten Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yaptı. Bu görevini 24 Haziran seçimleriyle birlikte Murat Kurum'a devreden Özhaseki, yeniden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımlığı görevine getirildi.Kayseri'de 5 kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek tarihe geçen Özhaseki, oluşturduğu "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile başarılı bir grafik çizdi. Özhaseki, başarısının sırrını ise geçmişte şu cümlelerle anlatmıştı: Bu işin sırrı işi sevmektir. Bir büyüğüm 'Hak seni severse, halk seni tutar" dedi. İşin özü bu…Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıya eşi Neşe Özhaseki ile gelen Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'la birlikte oturdu. Adaylık açıklamasının ardından Özhaseki tebrikleri kabul etti.Özhaseki, "Beklemiyordum, sürpriz oldu. Cumhurbaşkanımız siyaset üstadı. Dama taşı gibi her şeyi yerli yerine koymasında onun üzerine ben daha kimseyi tanımadım. Bana bir buçuk ay önce bu konuyu söylediğinde ben efendim sizin için güzel adaylar hazırlıyorum. Onları görünce benden vazgeçersiniz inşallah demiştim. Bana bu görevi tebliğ eden Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de 'Ankara ve İstanbul'da zillet ittifakına karşı her halükarda koşulsuz destek veriyorum' diyen Devlet Bahçeli'ye" dedi."Ankara ülkenin gururu bir şehir" diyen Özhaseki, "Ankara'nın manevi bir anlamı var. Bu şehir ticaret, sanayi, kültür ve sanat şehri. Aynı zamanda sporun da merkezi olmalı. Ankara'nın her alanda başkentin en önde olması lazım. Bunu yapacak olanlar bu şehri yaşayanlar. Büyükşehir belediye başkanları ve etrafındaki ekip. Sonra kol kola beraber yürüyecekleri insanlar. Ankara'yı düşünen, seven kim varsa kapı sonuna kadar açık. İnşallah onlarla birlikte yol yürüyoruz. Ankara'yı birlikte yönetiriz"1957'de Kayseri'de dünyaya gelen Özhaseki, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Özhaseki, o tarihlerde ülkede hâkim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Mehmet Özhaseki, buradan mezun oldu. Evli ve 4 çocuk babası Özhaseki, iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.