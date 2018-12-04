Hakem hatalarına üzülüyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner,diye konuştu. DAHA KÖTÜ ZEMİNDE OYNADIK13. haftada oynanan Beşiktaş maçı hakkında konuşan başkan Mehmet Yiğiner, "Bize karşılaşmaya iki gün kala Yenikent Stadyumu'nda oynanamaz diye bilgi aktardılar. Bu bilgi sonrası ben hemen İsmail Kartal'ı Yenikent Stadyumu'na gönderdim. Ardından kendim de gittim. Ancak resmi bir bilgi, belge yoktu, sözlü bildirilmişti.ifadelerini kullandı.kulübü dün yaptığı açıklama ile 15. haftadaki Başakşehir maçının TFF tarafından 'zemin şartları' nedeniye değiştirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Başakşehir ile pazartesi günü 20:00'de oynayacağımız müsabakanın yeri TFF tarafından Yenikent Stadyumu olarak ilan edilmişti. Ancak TFF'nin denetimleri neticesinde saha zemininin elverişli olmadığı rapor edilmiştir. TFF, müsabakanın ilan edilen tarihte Yenikent Stadyumu'nda oynanamayacağını, maçın yerinin daha sonra açıklanacağını bildirmiştir" denildi.