11 sanatçının 36 eseri sergilendi

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BAŞKENTTE 11 sanatçının 36 eserinin yer aldığı "Seyr-i Aşk" tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu. Serginin Kültür ve Turizm Bakanlığı Mustafa Necati Kültür Evi'ndeki açılışı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Gençlik, Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın ve sanatseverlerin katılımıyla yapıldı. Sergiyi düzenleyen tezhip sanatçısı ve eğitmen Müzeyyen Bilgiç, "Uzun yıllar alan ve emek isteyen bir çalışma oldu. 5 yıldır bu sergiye hazırlanıyoruz. Ankara'da ilk sergimiz. 11 kişi katıldı bu sergiye, herkes özverili bir şekilde çalıştı. Bütün Ankaralıları bekliyoruz" diye konuştu. Ayşe Şen, Fatma Alparslan, Nezahat Özkan, Nilüfer Özen, Nurten Künç, Pakize Özcan, Tuğba Mendi, Zeliha Coşkunsel ve Zeliha Köprülü'nün de eserlerinin bulunduğu sergi 25 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.