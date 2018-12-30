ASKİ başarılara doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

erbest Güreş Süper Ligi'nde, Ankara Aski Spor şampiyonluğunu ilan etti. ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç,'ya konuştu. Genç,dedi. Ankara'da bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ASKİ Spor güreşçisi olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, yarı finalde K.Maraş Belediyespor'u 8-2, Ankara TEDAŞ Spor da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 7-3 yenerek finale yükseldi.ASKİ Spor Başkanı Genç, "Süper Lig serbest takım olarak bu yıl 9'uncu şampiyonluğumuzu aldık. En büyük hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarına sporcu yetiştirip, orada şanlı bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.