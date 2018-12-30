ASKİ başarılara doymuyor

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erbest Güreş Süper Ligi'nde, Ankara Aski Spor şampiyonluğunu ilan etti. ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, SABAH Ankara
'ya konuştu. Genç, "En büyük hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarına sporcu yetiştirip arenalara gönderip, orada İstiklal marşımızı okutup, şanlı bayrağımızı göndere çektirmek"
dedi. Ankara'da bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ASKİ Spor güreşçisi olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, yarı finalde K.Maraş Belediyespor'u 8-2, Ankara TEDAŞ Spor da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 7-3 yenerek finale yükseldi. Akgül'ün yanı sıra olimpiyat madalyalı milli güreşçi Soner Demirtaş'ı da kadrosunda barındıran ASKİ Spor, bir diğer başkent temsilcisi TEDAŞ Spor'u 7-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
ASKİ Spor Başkanı Genç, "Süper Lig serbest takım olarak bu yıl 9'uncu şampiyonluğumuzu aldık. En büyük hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarına sporcu yetiştirip, orada şanlı bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.