OGM Ormanspor devreyi mutlu bitirdi

OGM Ormanspor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son maçında İzmit Belediyespor'u ağırladı. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan maça ev sahibi ekip etkili başladı. İlk periyot 19-11 Ormanspor üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta ataklarını sıklaştıran ve oyun üstünlüğünü eline geçiren Ormanspor soyunma odasına 22 sayı farkla (49-27) üstün gitti.
Üçüncü periyotu 67-49 üstün kapatan başkent ekibi, karşılaşmayı 87-74 kazandı. Ormanspor'da Mitchell 25 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, İzmit Belediyespor'da Mosby'nin 25 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Bu sonuçla OGM Ormanspor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki 8. galibiyetini elde etti.