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taşıyan minibüs kanala düştü

’ta taşıyan minibüs yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kanala uçtu, kazada 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kanala düştü
AKYURT'TA engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada 1 öğretmen, 4 öğrenci yaralandı. Kaza, ilçe merkezinde Balıkhisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Engelli öğrencileri okula götürmek üzere yola çıkan Uğur Aktaş yönetimindeki 06 C 6462 plakalı minibüs, iddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kanala düştü. Minibüste bulunan 1 öğretmen ile 4 öğrenci yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara minibüste ilk müdahaleyi yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kanala düştü
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