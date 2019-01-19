Hırsız ailesi yakalandı

Ankara Hırsızlık Büro ekipleri başkentteki hırsızlara göz açtırmıyor. 2018-2019 yılı içinde Ankara'nın başta Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde marketlerden gıda maddesi, mağazalardan elbise, çanta cüzdan ve para çalan aynı aile fertlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Hırsızlık olaylarında çocukların öne sürüldüğü ortaya çıktı. Mağazalarda meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına alan polis ekipleri kamera görüntülerinin de yardımıyla olayları; N.Y., K.Y., E.Y., A.Ö., hala cezaevinde tutuklu olan M.Y. E.Y., ile yakalama çalışmaları devam eden G.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

BÜYÜK OYALADI KÜÇÜK ÇALDI

Hırsızlık olayını gerçekleştiren aile fertlerinin çocukları öne sürdüğü ortaya çıktı. Zanlıların organize olarak müşteri gibi marketlere girdikleri, alışveriş arabalarına doldurduktan sonra yaşı büyük şüphelilerin kasiyer veya görevlileri oyaladığı esnada yaşı küçük olan şahsın fark ettirmeden malzemelerle çıktığı, mağazalarda elbise vb. eşyaları alıp bir de alarmı ötüyor mu diye tek tek kontrol ettikleri gözlemlendi. Mağazadan eli boş çıkmamak için gözüne kestirdikleri müşterilerin etrafında yuvalanıp müşteriyi oyalayarak cüzdanlarını çaldıkları, fazla ceza almamak için olaylarda genellikle yaşı çok küçük çocukları ön plana çıkardıkları tespit edildi.

HIRSIZ AİLESİ TUTUKLANDI

HIRSIZLIĞI adeta yaşam biçimi olarak seçen ve her doğan çocuğu potansiyel hırsız adayı yapan ailenin sabıka kaydının da bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı. Kapkaç, hırsızlık, adam öldürme, yankesicilik ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suç kayıtları bulunan hırsız ailesi 13 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.