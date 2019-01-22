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‘Bu zemin utanç verici’

1. Lig’de Hatayspor’a 3-1 yenilen lider ’nde teknik direktör Antakya Stadı’nın zemininden şikayet edip, “Burada nasıl oynatılıyor anlamış değilim” dedi

Giriş Tarihi: 22.1.2019
‘Bu zemin utanç verici’

Gençlerbırlığı Teknik Driektörü Erkan Sözeri, Hatayspor maçının ardından Antakya Atatürk Stadının zeminiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. "Rakibin emeklerini küçümsemiyorum, güzel bir galibiyet aldılar" diyen Sözeri, "Ama şunu söylemem lazım: Bizi 3 maç Eskişehir'e gönderen zihniyet, sahamızda oynamamız gereken maçları Eskişehir'de oynatan zihniyet, Ankara'daki sahayı beğenmeyen zihniyet, burada nasıl futbol oynatıyor anlamış değilim. Ben takımıma ne söyleyeceğim, 'Al vur, Nobre aşırırsa gol olur'. Türk futbolu adına utanç verici" ifadelerini kullandı.

MESSİ GELSE, BURADA NE YAPACAK!
SAHANIN sulandığını söyleyen Sözeri, "Sonra yeşile boyuyorlar. Biçilmiş çimleri atıyorlar toprak yerlere. Biz yine hedefimize ulaşacağız, şampiyon olacağız. Ama bu zihniyet Türk futbolunun gelişmesine katkı sunmaz. Buraya Real Madrid'i, Barcelona'yı getir, Messi ne yapar burada ya? Maçın yorumunu da yapmak istemiyorum. Ne diyeceğim oyuncuma? Niye pas atamıyorsun, niye orta yapamıyorsun mu diyeceğim. Atılan gollerde ortada, saçma sapan goller. Biz taçtan attık, rakip duran toptan attı. Bu sahada başka gol olmaz ki. Gençlerbirliği niteliği, kalitesi, kültürü ile düzeyli bir takım. Ama yazıktır günahtır" şeklinde konuştu.

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‘Bu zemin utanç verici’
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