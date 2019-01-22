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Engel tanımayan çocuklar

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Engel tanımayan çocuklar
YÖN SANAT Atölyesi bünyesinde tiyatro eğitimi alan engelli ve suça sürüklenen çocuklar, "Dava Filistin" oyunuyla sahneye çıkacak. Kurulduğu 2010'dan bugüne bağış toplamadan, sahnede engellerini anlatmadan farkındalık yaratmayı hedefleyen sanat atölyesi, 49 ilde 5 farklı oyunla 319 gösterim yaparak 75 bin kişiye ulaştı. "Dumlupınar" filminin senaristi Seda Demirtaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini atölyenin kurucusu ve genel sanat yönetmeni Erdem Öksüz'ün yaptığı "Dava Filistin" ise bugün saat 19.30'da MEB Şura Salonu'nda ilk kez sahnelenecek. Mustafa Türker, Nazım İriç ve Aytaç Işık'ın rol alacağı oyunun müzik direktörlüğünü Turan Yılmaz üstleniyor.
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Engel tanımayan çocuklar
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