Federasyon ve derneklerden Özhaseki’ye destek

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Ankara'dabulunan sivil toplum kuruluşları 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi destekleyeceklerini belirten bir ortak bildiri metni yayınladı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kırşehirliler Federasyonu, Kars- Ardahan-Iğdır Federasyonu, Yozgatlılar Federasyonu, Ankaralılar Federasyonu, Çankırılılar Federasyonu, Niğdeliler Federasyonu, Gümüşhaneliler Federasyonu, Erzurumlular Federasyonu, Çorumlular Federasyon başkanları katıldı. Ortak bildiri metnini okuyan Çorumlular Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkati çekti. Çağır, "Ankara'nın suyunu içiyoruz. Bu kentte ekmeğimizi kazanıyoruz. O nedenle bu şehirde olup biten her şey bizi yakından ilgilendiriyor. Bizlerin Ankara'ya borcu var. Bizler ezan, bayrak, Cumhuriyet diyen kuruluşlarız. Ülkemizi ilgilendiren her türlü sosyal ve siyasal olaylara ilişkin kanaatimizi belirtmek bizim temel görevimizdir" ifadelerini kullandı. Ankara'nın hamasi söylemlerle ve hayali projelerle idare edilemeyeceğini belirten Çağır, "Projelerin ayakları yere basmalı, projede kaynaklar belirtilmeli. Proje akla ve hayatın gerçeklerine uygun olmalı. 31 Mart seçimlerde daha güzel bir Ankara için, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye destek olmaya karar verdik. Biz tüm adayların tecrübelerine baktık. Özhaseki'nin yaptığı hizmetler bizlere güven verdi" dedi.