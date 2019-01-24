Harika kanatlar miniklerle buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

AnatolıumAnkara AVM, çocukların her macerasını heyecanla seyrettiği TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Harika Kanatlar'ın kahramanlarını minik ziyaretçileri ile buluşturuyor. Çizgi filmin konusuna uygun hazırlanan etkileyici sahne dekoru, profesyonel sahne gösterisi ve müzikler eşliğinde, çizgi filmin sevilen kahramanları Anatolium sahnesinde yerini alarak, çocuklara müzikal tadında bir eğlence sunacak. Çocuklara hayal dünyasının kapılarını bir kez daha açacak bu ücretsiz etkinlik 26-27 Ocak tarihlerinde, belirli aralıklar ile 15:00 - 17:00 -19:00 saatlerinde üç seans olarak miniklerle buluşacak.