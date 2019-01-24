Pursaklar’da mobil atık toplama merkezi

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PursaklarBelediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında farkı noktalara geri dönüşüm konteynerları monte etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne Pursaklar Belediyesinden tam destek geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim verildi. Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye içerisinde kamu kurumlarında belirlenen noktalara renk skalasına göre çok sayıda geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.