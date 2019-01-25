Şehit ailesinin albüm mutluluğu

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, şehit olması halinde kreş yapılmasını vasiyet etmişti. Özalkan, geçen yıl, Zeytindalı Harekatı'nda şehit oldu. Şehit Özalkan'ın vasiyetini Erdemli Belediyesi yerine getirdi. Belediye kreşin ismini Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi olarak belirledi. Erdemli Belediye Başkanı Tollu, şehidin şehadet yıldönümünde, Ankara'da oturan ailesini ziyaret etti. Duygu yüklü ziyarette Tollu, şehit ailesine, kreşin fotoğraflarından oluşan bir albüm armağan ederek sabırlar diledi. Ziyarette, şehadetin kutsal bir makam olduğunu vurgulayan Tollu, şehidin babası Selahattin Özalkan ve annesi Hatice Özalkan ile sohbet etti. Musa Özalkan ve tüm şehitlerin sayesinde bu ülkenin hala ayakta durduğunu belirten Tollu, "Bizler, onların sayesinde bu eserleri yapıyor, onları yaşatmaya çalışıyoruz. Onlar için ne yapsak azdır, çünkü onlar bizim için, bu vatanın bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişlerdir. Şehidimizin vasiyetini yerine getirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu, kıymetli ailesiyle paylaşmak ve sene-i devriyesinde ailesinin elini öpmek için buradayız. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Ailesinden de Allah razı olsun. Çok kıymetli çok değerli bir insan yetiştirmişler. Tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun" dedi.



FOTOĞRAFI KREŞE ASILACAK

TOLLU'NUN ziyareti ile duygusal anlar yaşayan aile, evlatlarının vasiyetinin yerine getirilmesinden dolayı teşekkür ettiler. Baba Özalkan, şehidin vasiyetinin yer aldığı konuşmasını ve fotoğrafını, kreşe asılması için hediye ederken, Anne Hatice Özalkan da yüzlerce ve binlerce çocuğun oğlunun adı ile yetişeceğini bilmenin gururunu taşıdıklarını ifade etti. Ziyaret esnasında ayrıca Şehit Musa Özalkan için yaptırılan video klip de ailesine izlettirildi. Aile, en kısa zamanda Erdemli'ye gelerek ziyarette bulunacaklarını dile getirdi.