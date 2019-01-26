Soyguncuların maskesi düştü

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkânında15 Ocak'ta hırsızlık girişiminde bulunan yüzleri maskeli 2 zanlı, dükkân sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Pompalı tüfekle soyguna gelen hırsızlar dükkândan iğne bile çalamadan olay yerinden kaçtı. Ankara Cinayet Büro polisleri, soygun girişiminin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için 8 bin 372 aracın HTS kaydını izledi 391 bina ve iş yerinin 430 saatlik kamera görüntüleri incelenerek kaçan zanlıların izine Ağrı ve Batman illerinde ulaşıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen teknik ve detaylı çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 2şüpheliden, silahı kullanan Seyfettin B. ve yanında bulunan Cüneyt E.'nin çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.600 vatandaşın görüşü doğrultusunda kamera görüntülerinin de desteğiyle zanlıların izini süren polisler cinayet zanlılarını yakalamak için Ağrı Patnos'ta özel harekat polisinin de desteğini alarak operasyon başlattı. Operasyonda kuyumcu Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle öldüren Seyfettin B., ve onun kaçmasına yardım eden akrabaları yakalandı.Operasyon öncesinde olay yerinden kaçan Cüneyt E.'nin peşine düşen polisler zanlının kiralık araçla Ağrı ilinden Batman'a kaçtığını tespit etti. Batman Hasankeyf'te yakalanan Cüneyt E.'nin üzerinden sahte kimlik yakalayan polisler zanlıyı yanındaki akrabalarıyla birlikte gözaltına alarak Ankara'ya getirdi. Zanlılar bugün mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri zanlıların yakalanmasında vatandaşın büyük rol aldığını polise destek olduklarını söyledi. İnşaatlarda işçi olarak çalışan şüphelilerin, ilk ifadelerinde, suçlarını itiraf ederek, borçlarından dolayı bu işe giriştiklerini söyledikleri öğrenildi.Mamak Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuya yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Birinin elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüpheli, yanında çalışan tezgâhtar ile dükkânı kapatmak için altınları toplayan iş yeri sahibi Nurettin Güzel'den, para ve altın istedi. Soyguncular kendilere direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurup kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Nurettin Güzel kanlar içinde yere yığıldı. Güzel, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Soyguncular Güzel'e ateş ettikten sonra bir şey alamadan kaçmışlardı.