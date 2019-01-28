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Başkentte : 1 yaralı

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
ÇANKAYA Naci Çakır Mahallesi'nde, Mert M. ile Murat B., 760. sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma, bir anda silahlı kavgaya döndü. Yanında getirdiği pompalı tüfeği ateşleyen Mert M., Murat B.'yi bacağından yaralamasının ardından olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında yerde yaralı yatan bir kişinin olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis, olayın ardından kaçan Mert M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
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