Ankara- Roma hattı!

Ankara Ticaret Odası başkentin ihracatını artırmak için kolları sıvadı… Direkt uçuşların artırılması için 2 yıldır yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaların meyvelerinden biri de Ankara- Roma arası direkt uçuşlar oldu. Destek için geçen hafta Roma'ya direkt uçuşla ziyaret gerçekleştirdi. ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetin ilk durağı Roma Büyükelçiliği oldu. Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile iki ülke arasındaki ticaret, kongre turizmi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Sıcağı sıcağına önemli bir adım atıldı. İtalya'nın turizm, kültür yazarları Ankara'ya davet edilecek.

Büyükelçilik bu organizasyona katkı sunacak.

Ardından Ankara'nın en önemli ticaret partneri ülkeler arasında yer alan İtalya'nın Odalar Birliği Unioncamere yöneticileri ile görüşüldü. Bu birliğin işleyişi ve kongre konusundaki deneyimleriyle ilgili bilgi alındı. Kongre merkezlerinin çatı kuruluşu Roma Convention Group ve Roma Havalimanı yetkilileriyle görüşmeler de bir hayli renkli geçti.



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Roma-Lazio Kongre Bürosu kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Roma şehri ziyaret edenleri en iyi toplantı ve gezi deneyimi yaşayarak ülkelerine dönmelerini sağlamak amacıyla tarafsız ve ücretsiz olarak yürütüyor. En önemli ekonomik gelirini turizmden elde eden bu bölge, ortalama bir turistin 3-4 katı harcama yapan kongre profesyonellerine yönelik hizmetler sunarak şehrin gelirine de katkıda bulunuyor.

Bu büronun deneyimleri Başkent'te kongre turizminin geliştirilmesine de örnek olacak.

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İtalya dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesinden biri. Roma, Floransa gibi yeryüzünün kaderini değiştiren şehirler… Vatikan, Nouvana, Campo dei Fiori ve Pantheon meydanları, Colleseum, Palationo, Forum Romana, Venedik Meydanı, Aşıklar Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri, Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiore, Piazza della Republica… Daha saymakla bitmeyecek tarihi meydanlar, binalar. Rönesans sanatının en güzel örnekleri, dahi mimarların eserleri.

Leonardo da Vinci, Donetollo, Michelangelo bu gezegenin en büyük dehaları... Binlerce yıllık tarihi doku öyle güzel korunmuş ki! Yıllık ortalama 46 milyon turisti nasıl çektiğini görünce daha net anlıyor insan.Ankara-Roma hattında direk uçuşa emeği geçen herkesi kutluyorum.

Gürsel Bey'in Ankara'dan Uzakdoğu'ya direk uçuş için gösterdiği çabaya da iş dünyasından gelen talepleri de dikkate alarak ayrıca destek veriyoruz.