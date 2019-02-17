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Sözeri: bu 3 puana gerçekten çok ihtiyacımız vardı’

4 haftada sadece liderliği değil moral motivasyonunu da yitiren ’nin hocası , Elazığ maçında aldıkları galibiyetin önemine dikkat çekti: “Haftalardır iyi oynuyor sonuç alamıyorduk, bu döngüyü kırdık”

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Sözeri: bu 3 puana gerçekten çok ihtiyacımız vardı’

SPOR Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "İhtiyacımız olan galibiyeti aldık" dedi. Sözeri kazanmak zorunda oldukları bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maçtan önce motivasyonlarının iyi olduğunu ifade eden Sözeri, "Aslında haftalardır motivasyonumuz iyi ama futbolda çok az olacak şeyler yaşadık son 4 haftada. Kazanamamanın verdiği stres açıkça hepimizde görüldü, saha içindeki futbolcudan kenardaki oyuncular ve bize kadar görüldü. Ama çok şükür bugün 3 puanla kapatmayı bildik" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULARIM SAHADA BİR DURUŞ SERGİLEDİLER"
Sözeri, "Maçta zaman zaman organizasyonlar yaptık, kenardan ve merkezden hücum ettik ve pozisyonlara da girdik. Skoru daha önce koparacak pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Kazandığımız için çok mutluyum, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi sahada sorumluluk aldı. Geçen hafta bizimle bütünleştiler, bir duruş sergilediler. Riske girdiler mücadele ettiler, fedakarca oynadılar. İhtiyacımız olan galibiyeti aldık" diye konuştu. Başkent ekibi gelecek hafta Ümraniye ile karşılaşacak.

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Sözeri: bu 3 puana gerçekten çok ihtiyacımız vardı’
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