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Ankaragücü için kritik maç

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Ankaragücü için kritik maç
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak olan Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra koordinasyon çalışması yapan Başkent ekibi, top eşliğinde koşu, tek pas ve dar alan paslaşması yaptı. Sarı-lacivertliler antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaparak günü tamamladı. Geçen hafta Akhisarspor'dan 1 puan alan Başkent ekibi, 3 puan gerisindeki Erzurumspor'u yenerek düşme hattından çıkmak için rakiplerinin maçlarını bekleyecek.
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Ankaragücü için kritik maç
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