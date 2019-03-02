Güneşin doğuşu Mamak’ta izlenecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, 31 Mart sonrası hayata geçirmeyi planladığı projeleri tek tek anlattı. "Ben doğma büyüme Mamaklıyım ve halen Mamak'ta yaşıyorum" diyen Murat Köse, "Bakkallar kavşağı, Samsun Asfaltı'nı, Kömür deposunu, cezaevini, çöplüğü, Natoyolu'nu, Tuzluçayır'ı, Zabıta bloklarını, Kayaş eski yolu, Bayındır barajını, eski son duraklarımızı, velhasıl her mahallesini her sokağını bilirim. Mamak sadece geçmişim ve bugünüm değil aynı zamanda yarınım. Ben hemşehrilerimle, gelecekte de Mamak'ta beraber olacağım. Mamak bizim sevdamız, Mamak'ta yaşayan herkes bizim kıymetlimiz. Biz hemşehrilerimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya hazırız. En önemlisi de ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Çünkü dersimize çok çalıştık" ifadelerini kullandı. İşte Köse'nin Mamak'ta hayata geçireceği projelerden öne çıkanlar;Yeni Mamak Projesi 30 bin konut inşasını öngörüyor. Arkadaşlar, bu dünyanın en büyük kentsel yenileme projelerinden birisidir. Şu ana dek 5 bin 671 konut ve 40 işyeri hak sahiplerine teslim edildi. Ancak yapacağımız daha çok iş var. Dolayısıyla Önümüzdeki günlerde hızımızı daha da artıracağız. Tam 9 bin 212 konut ve 300 işyerini hemşehrilerimize en kısa zamanda teslim edeceğiz. Bu müjdeyi sizin aracılığınız ile paylaşmış olalım. Yine başka bir kentsel yenileme alanı olan Mutlu Mahallesi'nde, bin 300 gecekondunun olduğu bölgeye 2 bin 559 konutluk modern bir mahalle inşa edeceğiz.Şehirleri güzel kılan nedir diye sorarsanız tüm metropollerde halk ilk sıraya yeşil alan ve parkları yazar. Daha güzel bir Mamak'ı inşa ederken bu beklentiyi mutlaka en üst düzeyde karşılayacağız. Üreğil Millet Bahçesi 2.etabını 1 milyon 650 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğiz. Futbol, basketbol, tenis, paintball, bisiklet, binicilik, çim kayağı, cirit, doğa yürüyüşü, zip line parkta eğlencenin adı olacak. İçinde gölet, gözünüzün alabildiği kadar büyüklükte meyve bahçeleri, sebze bahçeleri, tarihi köy evleri, lavanta tarlaları bulunan Ekoloji Köyü kuracağız.Mamak prestij projelerimiz arasında Dikimevi-Doğukent Bulvarı arasında inşa edeceğimiz metro hattı bulunuyor. Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu önemli hizmeti Mamak'ımıza kazandıracağız. Samsun Yolundaki trafiği kesintisiz hale getirecek köprülü kavşak projelerimizi de en hızlı şekilde hayata geçireceğiz.Mamak Belediyesi olarak geçmişimize ve tarihimize de sahip çıkıyoruz. Bu amaçla Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı oluşturacağız. Adeta Türk tarihinin yaşatılacağı bu alanda ata sporlarımız da yapılabilecek. Adı Kıbrıs Kanyonu. Bu Kanyonu gün yüzüne çıkaracağız sadece doğa sporlarının değil sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapıldığı bir turistik merkeze dönüştüreceğiz.Ankara'nın manevi şahsiyetlerinden Hüseyin Gazi'nin türbesinin bulunduğu aynı isimle anılan dağ Ankara'nın en hâkim noktalarından biri konumundadır. Hemşehrilerimizin ziyaret ettiği Hüseyin Gazi türbesini restore edeceğiz. Burada bir de seyir terası oluşturacağız. Mamak Ankara'nın doğu kapısıdır. Yani güneş Mamak'tan doğar.ANKARA, hani tabir-i caizse ayazın ve kuru soğuğun da başkentidir ya. Hemşehrilerimizi tropik iklimle ve bu iklime özgü canlı türleriyle tanıştıralım. Bunun sonunda Tropikal Kelebek Vadisi fikri ortaya çıktı. Bu vadide kelebekler, böcekler, tropik kuşlar ve bitkiler doğal ortamlarındaki gibi uyum halinde yaşayacak. Elmadağ'a inşa edeceğimiz Kayak Merkezimizle, Gözlem Evimizle, Mamak'ın bir kaç noktasında oluşturacağımız Kamp ve Karavan alanlarımız ile şehrimizin özellikle turistik cazibesini arttıracağız.