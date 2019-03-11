Trakyalılar Vakfı tarafından, Balkan göçlerinin anlatıldığı Göçün Acısında Birleşen Gönüller Fotoğraf Sergisi, İskeçe Türk Birliği işbirliğiyle yoğun katılımla gerçekleştirdi Açılışa Batı Trakya'da yaşayan çok sayıda soydaşımız katıldı.İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, "Bizim Batı Trakya Türkleri'nin azınlık olarak kaldıktan sonraki göçü de biraz göçe zorlama, asimilasyon politikası, ekonomik ayrımcılık sebebiyle yüzde 90 oranında Anavatan Türkiye'ye yapılan göç. Göçün son dönemde farklı bir şekline de şahit oluyoruz. Suriye savaşı var. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti bu acıları dindirmek için çabalar sarf ediyor" cümleleriyle sözlerini tamamladı. Trakyalılar Vakfı Başkanı Gökhan Özgöç, "Sınırlar fizikidir, gönlümüzde sınır yoktur" diye konuştu.

ELİNİZDE BELGE OLMALI

Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, "Elinizdeki bilgileri, belgeleri toparlayıp, akademisyenlerin kullanımına sunmak, sizleri daha da güçlü kılacaktır. Yeni nesillere bilgi aktarabilmek için elimizde belge olması gerekmektedir. Bu tür bir çalışmaya girmek çok faydalı olur" dedi.