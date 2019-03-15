Judoda dev anlaşma

TÜRKIYE Judo Federasyonu ile Japonya'nın Şimonoseki Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre imzalanan protokolle büyükler milli takımları, Tokyo'da 25-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası ile 2020 Olimpiyatları öncesinde ücretsiz hazırlık kampı imkânına kavuştu.
İş birliği protokolü, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka'nın katıldığı törenle imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Türk Milli Takımlarının müsabakalardan 15 gün önce Tokyo'da konaklama, yemek, hastane, ulaşım ve antrenman yapma imkânları ücretsiz sağlanacak.