Judoda dev anlaşma

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TÜRKIYE Judo Federasyonu ile Japonya'nın Şimonoseki Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre imzalanan protokolleİş birliği protokolü, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka'nın katıldığı törenle imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre