Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Judoda dev anlaşma

Judoda dev anlaşma

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Judoda dev anlaşma
TÜRKIYE Judo Federasyonu ile Japonya'nın Şimonoseki Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre imzalanan protokolle büyükler milli takımları, Tokyo'da 25-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası ile 2020 Olimpiyatları öncesinde ücretsiz hazırlık kampı imkânına kavuştu. İş birliği protokolü, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka'nın katıldığı törenle imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Türk Milli Takımlarının müsabakalardan 15 gün önce Tokyo'da konaklama, yemek, hastane, ulaşım ve antrenman yapma imkânları ücretsiz sağlanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Judoda dev anlaşma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN