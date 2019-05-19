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Nobre’den dramatik VEDA

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Nobre’den dramatik VEDA
G.Birlığı'nın emektar oyuncusu Mert Nobre, Adana Demirspor maçıyla birlikte profesyonel futbol kariyerine son verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden futbolu bırakacağını açıklayan 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için maç öncesi seremoni düzenlendi. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın, gösterdiği çaba ve başarıdan dolayı plaketle onurlandırdığı Nobre gözyaşlarına hakim olamadı.

BİR GÖRÜŞ - Volkan Demir

Türkiye aşığı
TÜRKIYE'YE transfer olduğu günden bu yana, gittiği her takıma olumlu etki eden bir oyuncuydu. Devre arasında katıldığı Fenerbahçe'nin 2003-04 sezonunda 11 puan geriden gelip kazandığı şampiyonlukta sembol isimlendendi. Fenerbahçe'den ayrılığı, ona değil Fenerbahçe'ye zarar verdi. Nobre üstelik Türk statüsünde Beşiktaş'ta çok başarılı olurken, Fenerbahçe hep onun gibi bir golcü aradı. Nobre sadece büyüklerde değil, Mersin, Erzurum ve Gençlerbirliği gibi takımlara kattıklarıyla da zihinlere kazındı. Türkiye aşığı bir Brezilyalı geçti futbolumuzdan. Umarız bundan sonra antrenör olarak takımlarımıza katkı sağlar.
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Nobre’den dramatik VEDA
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