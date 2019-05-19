Nobre’den dramatik VEDA

BUGÜN NELER OLDU

G.Birlığı'nın emektar oyuncusu Mert Nobre, Adana Demirspor maçıyla birlikte profesyonel futbol kariyerine son verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden futbolu bırakacağını açıklayan 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için maç öncesi seremoni düzenlendi.transfer olduğu günden bu yana, gittiği her takıma olumlu etki eden bir oyuncuydu. Devre arasında katıldığı Fenerbahçe'nin 2003-04 sezonunda 11 puan geriden gelip kazandığı şampiyonlukta sembol isimlendendi. Fenerbahçe'den ayrılığı, ona değil Fenerbahçe'ye zarar verdi. Nobre üstelik Türk statüsünde Beşiktaş'ta çok başarılı olurken, Fenerbahçe hep onun gibi bir golcü aradı. Nobre sadece büyüklerde değil, Mersin, Erzurum ve Gençlerbirliği gibi takımlara kattıklarıyla da zihinlere kazındı. Türkiye aşığı bir Brezilyalı geçti futbolumuzdan. Umarız bundan sonra antrenör olarak takımlarımıza katkı sağlar.