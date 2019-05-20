100. yıl coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

TÜM Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek kortej oluşturdu. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sıhhiye'de toplanan motosikletli kuryeler, Anıt Park'a doğru hareket etti. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine bütün yaş gruplarının bulunduğu etkinlikte kuryeler, motosikletlerini Türk bayraklarıyla donattı. Sabah saatlerinde gerçekleşen etkinliğe 500 motosikletli kurye katıldı. Etkinliği organize eden TAMKF Başkanı Çağdaş Yavuz, "Bugün burada toplanmamızın sebebi 100 yıl önce Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesini anmak. Ankara'da motosikletli kuryeler olarak hiçbir zaman bugünün unutulmayacağının sözünü vermek için toplandık" diye konuştu.Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Batıkent Meydan AVM önünde tören düzenledi. Coşkuyla başlayan törende ellerinde Türk Bayraklarını dalgalandıran vatandaşlara Batıkentli gençler, meşale yakarak katıldı. Altındağ'da da tören düzelendi.