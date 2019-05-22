Golbol Milli Takımları kampta

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Golbol Milli Takımları uluslararası organizasyonlara hazırlık için kampa girdi. Kadın Golbol Milli Takımı Ankara'da, Erkek Milli Takımı ise Bolu'da hazırlık kampına alındı.Hazırlıkları 26 Mayıs'ta son bulacak erkek ekibimiz ise hem Avrupa Şampiyonası hem de temmuzda Amerika'dakiKampa katılan sporcular şunlar:Sevda Altunoluk, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Neşe Mercan, Kader Çelik, Reyhan Yılmaz, Sevtap Altunoluk…Ekrem Dündoğru, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Hüseyin Alkan, T.Okan Düzgün, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz...