Golbol Milli Takımları kampta

TÜRKIYE Golbol Milli Takımları uluslararası organizasyonlara hazırlık için kampa girdi. Kadın Golbol Milli Takımı Ankara'da, Erkek Milli Takımı ise Bolu'da hazırlık kampına alındı. Kadın ekibimiz, 5-14 Ekim'deki Avrupa Şampiyonası için hazırlık kampını 30 Mayıs'ta tamamlayacak.
Hazırlıkları 26 Mayıs'ta son bulacak erkek ekibimiz ise hem Avrupa Şampiyonası hem de temmuzda Amerika'daki 2020 Paralimpik Oyunları kota müsabakalarında yarışacak.
Kampa katılan sporcular şunlar: Kadın Golbol Milli Takımı:
Sevda Altunoluk, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Neşe Mercan, Kader Çelik, Reyhan Yılmaz, Sevtap Altunoluk… Erkek Golbol Milli Takımı:
Ekrem Dündoğru, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Hüseyin Alkan, T.Okan Düzgün, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz...