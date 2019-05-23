ASİAD geleneksel sahur programı

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ANKARA Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) 5. geleneksel sahur programını gerçekleştirdi. Beyoğlu Halimbey'de gerçekleşen sahur programı yoğun ilgiyle karşılandı. Sahur buluşmasına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Ankara Bölge İdaresi Başkanı Esat Toklu da katıldı. Programda konuşan ATO Meclis Üyesi ve ATO Dış Ticaret Komisyonu Başkan Vekili Çetin Çataloğlu, dış ticarette yeni rotalara yelken açılmasının ekonomik ilişkilere ciddi katkılar sağlayacağını ve dış ticaretin gerekliliğine vurgu yaptı. Çataloğlu, "2023'e giden yolda aşılması gereken pek çok engel var. 2023 yılında gerçekleşecek 500 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.