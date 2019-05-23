Engel tanımayan atletlerden başkan Yaşar’a ziyaret

ATLETIZM Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları Yeni Mahalle Belediyesi'ni ziyaret etti. Şampiyonadan 11 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyayla dönen sporcuları tek tek tebrik eden belediye başkanı Fethi Yaşar "Sizlerle gurur duyuyorum. Eğer düzenli bir şekilde çalışıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız, hangiw alanda olursa olsun her zaman hayalini kurduğunuz noktada olursunuz. Başarı engel tanımaz arkadaşlar"
diye konuştu.