Engel tanımayan atletlerden başkan Yaşar’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ATLETIZM Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları Yeni Mahalle Belediyesi'ni ziyaret etti. Şampiyonadan 11 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyayla dönen sporcuları tek tek tebrik eden belediye başkanı Fethi Yaşardiye konuştu.