15 Temmuz şehitlerine bayram ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlıları mezarları başında andı. Mezarlara karanfiller bırakan Başkan Oğuz, şehitlerin aileleri ile birlikte dua etti. Başkan Oğuz, Kurban Bayramı'nda şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadı. Oğuz, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi ve terörle mücadele sırasında şehit düşen kahramanların mezarlarını ziyaret etti. Oğuz, burada şehit aileleri ile birlikte şehitler için dua etti. Başkan Oğuz'a eşi Nergiz Oğuz da eşlik etti. Oğuz ve eşi burada şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Oğuz burada onlarla sohbet ederek, acılarını bir kez daha paylaştıklarını ifade etti. Başkan Oğuz ve eşi daha sonra ilçedeki gazileri evlerinde ziyaret etti. Oğuz çiftinin ziyaretleri şehit aileleri ve gazileri mutlu etti.BAŞKAN Oğuz ayrıca, belediye tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen programda ilçe halkıyla bayramlaştı. İlçe protokolünün de hazır bulunduğu bayramlaşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Oğuz, programın ardından çocuklara bayram harçlığı vererek, onlarla sohbet etti.