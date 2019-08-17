Otobüs yangınları denetimleri sıklaştırdı

BUGÜN NELER OLDU

genelinde son günlerde seyir halindeki yolcu otobüslerinde yaşanan ve kayıplara neden olan yangınlar nedeniyle ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs denetimleri sıklaştırıldı. Denetimler sonucunda bazı sürücülere ceza kesildi. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte memleketlerinden büyük şehirlere geri dönüş için yollara akın eden tatilciler, trafik yoğunluğuna neden oluyor. Kırıkkale'den yaklaşık 100 bin araç geçiyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan, araçlardaki yangınların sebeplerine bakmak için uygun bir şekilde sürücüleri uyarıyor, ekiplerimiz tarafından da araçların kontrollerini sağlıyoruz diyerek, "Otobüslerde en çok dikkat ettiğimiz hız sınırlarına uyup uymamaları konusunda hız ölçer cihazı dediğimiz takometrelerin kontrolleri, sürücüyle ilgili yolcuların şikayeti olup olmadığı, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıca araçlarda yangın söndürücü tüpleri de kontrollerini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.