Roma’da ikinci Türk: Yıldırım Mert Çetin

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Gençlerbırlığı'nın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oldu. Bir süredir yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Roma, genç oyuncuyu kadrosuna kattı.yeni sezonda İtalyan ekibi için mücadele verecek.MERT ÇETİN KİMDİR?1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu kariyerine Gençlerbirliği alt yapısında başladı. Mert Çetin, Hacettepe kadrosuna bedelsiz olarak dahil oldu. 2017 yılına kadar bu takımda forma giyen oyuncu, 2017 yılında yeniden Gençlerbirliği kadrosuna bonservis bedeli olmadan katıldı. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla da pek çok takımın dikkatini çekti.