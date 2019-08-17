Roma’da ikinci Türk: Yıldırım Mert Çetin

Gençlerbırlığı'nın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oldu. Bir süredir yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Roma, genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen genç stoper
yeni sezonda İtalyan ekibi için mücadele verecek. 5 yıllık sözleşme imzalayan Mert Çetin, geçen sezon TFF 1. Lig'deki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
MERT ÇETİN KİMDİR?
1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu kariyerine Gençlerbirliği alt yapısında başladı. Mert Çetin, Hacettepe kadrosuna bedelsiz olarak dahil oldu. 2017 yılına kadar bu takımda forma giyen oyuncu, 2017 yılında yeniden Gençlerbirliği kadrosuna bonservis bedeli olmadan katıldı. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla da pek çok takımın dikkatini çekti.