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Mamak’ta şölen tadında yaz

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Mamak’ta şölen tadında yaz
MAMAK Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliği, Üreğil Mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmalar ile başlayan etkinlik renkli anlara sahne olurken, gişe rekorları kıran "Müslüm" filmi gösterimi ile vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katılırken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin instagram hesabını takip eden iki kişiye de bisiklet hediye edildi. Vatandaşların iyi vakit geçirdiğini ifade eden Çetin, " Mahalle kültürünü canlandırdığımız etkinliğimiz ile sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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Mamak’ta şölen tadında yaz
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