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Açık havada filmine yoğun ilgi

Belediyesi 30 Ağustos dolayısıyla büyükşehir parkında vatandaşlara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Açık havada Çanakkale filmine yoğun ilgi
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla Kırıkkale büyükşehir parkında düzenlenen açık hava sinema etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e vatandaşın katıldığı etkinlikte Çanakkale konulu sinema filmi izledi. Bazı vatandaşlar Çanakkale'deki savaş sahnelerini izlerken duygulandı. Film izlemeye gelen yabancı uyruklu vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Belediye görevlileri tarafından ücretsiz dağıtılan mısırları alabilmek için çocuklar ve aralarında büyüklerinde olduğu uzun kuyruklar oluştu. Etkinliğe Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu katıldı.
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Açık havada Çanakkale filmine yoğun ilgi
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