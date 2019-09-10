Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Otomobil çarptı yataktan düştü

Otomobil çarptı yataktan düştü

Kontrolden çıkıp apartmanın zemin katındaki evin duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı. Ev sahibi sonucu yataktan düştü

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Otomobil çarptı yataktan düştü

Kaza, Keçiören'de meydana geldi. Yasin Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, Ayvalık Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinden yokuş aşağı seyrederken, kontrolden çıktı. Seval Caddesi'ne doğru hızla ilerleyen araç, önce kaldırıma ardından da cadde üzerindeki Umut Apartmanı'nın zemin katındaki dairenin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evin duvarında delik açılırken, sürücü Yasin Ç. yaralandı. Gürültüyle yatağından fırlayan ev sahibi Sıtkı Güler'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yasin Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'YATAKTAN DÜŞTÜM'
Kaza sırasında evde yattığını belirten ev sahibi Sıtkı Güler, çarpmayla yatağından düştüğünü söyledi. Güler, "Olayın ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra dışarı çıktık, bizde bir sorun yoktu ama şoför yaralanmıştı" dedi. Evde hasar tespiti yapan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil çarptı yataktan düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN