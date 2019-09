AK parti ve MHP su zammına ‘dur’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da su fiyatlarına kullanım miktarına göre kademeli artış yapılmasını öngören teklif Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin ve EGO Genel Müdürlüğü'nün 2020-2024 yıllarına ait stratejik planına ilişkin Başkanlık yazılarının görüşülmesi gelecek aya ertelenirken bazı imar değişikliği planları imar komisyonuna sevk edildi. Yavaş, geçen ay Hukuk ve Tarifeler Komisyonunda AK Parti ve MHP'li üyelerce reddedilen ancak bugün Meclis'e sunulan ve su fiyatlarında kullanım miktarına göre kademeli artış yapılmasını içeren maddeyi görüşmeye açtı. ASKİ tarafından yapılması gereken yatırımların ihmal edildiğini belirten Yavaş, acilen yapılması gereken yatırımlar için 2020 yılında 1.6 milyar liralık yatırım bütçesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu çerçevede, ASKİ yönetim kurulu tarafından genel olarak su tasarrufunu hedefleyen kademeli tarife teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisine sunulduğunu belirten Yavaş, "Az su kullananın düşük ücret, çok su kullananın ise yüksek ücret ödeyeceği yeni kademeli tarife önerisinde Ankara su abonelerinin yüzde 70'i için herhangi bir değişikli olmayacaktır" ifadelerını kullandı.AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, kademeli artış teklifinin su fiyatlarına zam anlamına geldiğini belirterek, buna karşı olduklarını vurguladı. Altunışık, "Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki yıllarda yatırımlarını yaparken bankalardan çok fazla borçlanmak yerine ASKİ'nin kaynağını kullanarak faiz giderlerini düşük tutmak amacıyla yapmıştır. Bu para Ankara'nın her noktasında hizmet için kullanılmıştır. Böylece belediyemizin bütçesinde milletimizden ödenen para faize gitmedi, hizmete dönüştürüldü" diye konuştu. MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan da kademeli artış teklifinin Ankara'daki her aileyi etkileyeceğini belirterek, su fiyatlarına zam yapılmasına karşı olduklarını söyledi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ise bazı ilçelerde yapılması gereken acil yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, ilgili teklifin reddedilmemesini ve tekrar ele alınmasını önerdi. Başkan Yavaş'ın oylamaya sunduğu madde AK Parti ve MHP'li üyelerce reddedildi.