Meclis personelinin yardım eli uzattığı “Dost” destek bekliyor

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ISPARTA'DA kürekle beli kırılarak sakat bırakılan Dost'un durumu duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Öğretmen köpeğe sahip çıkarak, önce Burdur'daki bir hayvan barınağında tedavi görmesini sağladı. Duyarlı eğitimci, TBMM Koruma Daire Başkanlığında köpek eğitmeni olarak çalışan bir polis arkadaşını arayarak, köpeğe sahip çıkılmasını rica etti. Polis ayakları tutmayan köpeğin Ankara'ya getirilerek ameliyat olmasını sağladı. Sakat köpeğe Dost ismi Ankara'da verildi. Arka bacaklarına yürüteç takılan Dost'un eski sağlığına kavuşması için İstanbul'da sakat hayvanlara fizik tedavi uygulayan bir merkeze gönderilmesi gerekiyor. Dost'un tedavisi için aylık 4 bin lira gerekiyor. Masraf karşılanamadığı için köpeğin tedavisine başlanamıyor. TBMM kampüsü içindeki Koruma Daire Başkanlığı ekipleri gözetiminde tutulan Dost, tekrar yürüyebilmek ve fizik tedavi için hayvanseverlerden yardım bekliyor.