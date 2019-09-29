Okçulukta tarihi yükseliş

TÜRKIYE, okçulukta 2019'u ülkeler klasmanında tarihinde ilk kez, ilk üç içinde tamamladı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından ülkelerin sene içinde aldıkları puanlara göre oluşturulan genel sıralamada Türkiye, tarihinde ilk kez 2019'u ilk üç içinde tamamlama başarısı gösterdi. Dünya Okçuluk Federasyonunun olimpik ve makaralı yay kategorilerinden oluşturduğu genel tasnifinde ABD ilk sırada yer aldı. Okçulukta 2019 sezonunu Güney Kore ikinci, Türkiye ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, yaptığı açıklamada, ilk kez ilk üç içinde yer aldıkları için teknik heyet ve sporcuları kutladı. Türk okçuluğunun geleceğinin garanti altına alınması için projeler hayata geçirdiklerini belirten Topaloğlu, şunları söyledi: "Daha önce altyapıya yönelik milli takımı gençleştirme çalışmaları yaptık ve yetenekli çocuklarımızı yukarıya taşıdık. Türkiye, okçulukta uluslararası organizasyonlarda adından söz ettiriyor. Genel klasmanda ilk kez ilk üç içinde yer aldık. 2019 bizim için bu anlamda başarılı geçti. Sporcuların başarıları için proje ve planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaptığımız planlama bizi hedeflerimize doğru götürüyor. Önceliğimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bu yönde gerekli stratejilerimizi yapıyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla, sürdürülebilir bir sistem dahilinde ilerliyoruz."

29 MADALYA ALDIK

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin de ilk defa üst sıralarda yer aldıkları için mutlu oldukları dile getirdi. Dünya Kupası'ndaki yarışlardaki başarı ve katılımlar sonucu sıralamanın oluştuğunu vurgulayan Ergin, "2019 sezonunu 29 uluslararası madalyayla tamamladık. Toplam puanlamayla ilk üç içinde yer aldık. Genç bir kadroyla bu başarıyı elde etmek okçuluğun geleceği adına çok önemli. Kaynak ve imkanlarımızı en doğru şekilde kullanarak hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.