Hayvanları Koruma Günü’nde 24 saat canlı yayın

ANKARA'DA bir radyoda, Serkan Kızılbayır ve Çiğdem Öz eşliğinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla 24 saat kesintisiz canlı yayın yapıldı. Canlı yayında, radyoyu ziyaret eden dinleyiciler hem etkinliğe katılarak bir araya geldi hem de kendilerine verilen mamaları sokak hayvanlarına dağıtmak için teslim aldı. Bunu bir görev niteliğinde değerlendiren dinleyiciler, sokak hayvanları için harekete geçti.

500 KILOGRAM MAMA

Sosyal medya ve radyoda 24 saatlik canlı yayın aracılığıyla duyurulan etkinlik yoğun ilgi gördü. Gün boyu yüzlerce kişinin ziyaret ettiği etkinlikte radyo binası şenlik alanına döndü. Sokak hayvanlarına dağıtmak üzere mamalarını teslim almak için gelen dinleyici ve takipçilere yaklaşık 500 kilogram mama dağıtıldı. Hayırsever mama firmalarının getirdiği mamalar kısa sürede hayvan severler tarafından teslim alınarak sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere yola çıktı. Proje fikrinin yine bir canlı yayın esnasında çıktığını belirten Serkan Kızıltepe, "Çiğdem ile canlı yayındayken 4 Ekim'e biraz dikkat çekmek istedik. Çiğdem'de hadi bakalım deneyelim dedi ve proje böylece başladı" dedi. Çiğdem Öz, etkinliğe olan yoğun ilginin beklenenin üzerinde olduğunu belirterek, "Altı saatlik yayın içerisinde 300 kilograma yakın mama dağıttık. Daha da fazlası bekliyor zaten bizi. Mamalar hayırsever mama firmalarımızdan geldi. Biz projemizden bahsettik onlarda seve seve katılacaklarını belirttiler. Biz radyocular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kibriti biz çaktık, meşaleyi taşımak sizde" diye konuştu.



"MAMALAR BİZDEN DAĞITMASI SİZDEN"

DINLEYICI ve takipçilerini radyo binasına davet eden Çiğdem Öz, "Projede, ortalama 400 kilogram mamayı şuan dağıtmış olduk. Son 100 kilogram mama ise 2 saat içerisinde sahiplerine yani sokak canlılarına ulaşacak" dedi. Kalan mamalar için hayvanseverlere seslenen Öz, "Lütfen çıkın gelin mamalar bizden dağıtması sizden" şeklinde konuştu.