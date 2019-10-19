Dünyaya BARIŞ mektubu

BUGÜN NELER OLDU

YAZDIĞI mektupta Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dünya üniversitelerini bilgilendiren Rektör İbiş, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Kuşkusuz, Türkiye ne Suriye'nin herhangi bir bölgesini istila etme arzusuna sahip ne de Türkiye'de veya Suriye'de yaşayan Kürtlere yönelik düşmanlık taşımaktadır. Yaptığımız operasyon ülkemizi tehdit eden PKK/PYD/ YPG adlı terör ağına karşı bir mücadele, 35 yıldır ülkemize saldıran, dünya çapında PYD/ YPG olarak bilinen, kana susamış PKK eylemlerine izin veremeyiz. Bu organizasyon hem BM hem de ABtarafından terörist bir ağ olarak listelenmiştir. Ayrıca DEAŞ bizim tarafımızdan tanınan bir terörist ağıdır.Türkiye, doğrudan DEAŞ'a karşı mücadele eden bir ülkedir. Türkiye'nin Cerablus, Afrin ve İdlib'te 5 binden fazla DEAŞ teröristini tutukladığı akılda tutulmalı. Bunu yaparken, orada yaşayan insanların hayatlarını güvenceye almak için büyük özen gösterdik. PYD/YPG eski ABD yönetimi tarafından alınan kararın bir sonucu olarak DEAŞ ile savaşmak için muazzam teçhizat, silah, mühimmat ve para ile desteklendi. Bir mücadelede diğerini savunmak için bir terörist grupla iş birliği yapamaz ve birlikte çalışamazsınız. Gerçekten, bu kuruluşlar DEAŞ ile iş birliği içindedir."