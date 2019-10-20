Keçiören’in yolları artık daha güvenli

BUGÜN NELER OLDU

geldiğinden bu yana "Keçiören için seferberlik başlattık ve topyekûn sahadayız" diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yolların daha güvenli hale gelmesi için başlatılan asfalt ve tretuvar çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce ilçe genelindeki bozuk yollarda asfaltlama çalışmalarında şu ana kadar 45 bin 300 ton asfalt atıldığı bilgisi verildi. Belediye ekipleri, Ayvalı, Kuşcağız, Hisar, İncirli, Etlik, Yayla, Atapark, Kanuni, Çiçekli, Şehit Kubilay, Kafkas, Karşıyaka, Sancaktepe, Karakaya, Yükseltepe, Esertepe mahallelerinde asfaltlama çalışmasına devam ediyor.