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Milli Judocu şişmanlar’dan geldı

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Milli Judocu şişmanlar’dan bronz madalya geldı
FAS'IN Marakeş kentinde yapılan Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarının son gününde tatamiye çıkan 100 kiloda Mert Şişmanlar dünya üçüncüsü olurken, kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir sıkletinde beşincilikte yer aldı. Şişmanlar elde ettiği sonuçla Türkiye'nin şampiyonadaki ikinci bronz madalyasına imza attı. Kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Avusturyalı Maria Hollwart'ı ippon ile (3 shido) yenerken, çeyrek finalde Fransız Lea Fontaine'e yenildi ve repesaja kaldı. Rus Vronika Artamonova'ya waza-ari üstünlüğü sağlayan Kübranur Esir, bronz madalya için Hollandalı Marit Kamps'a yenildi ve beşinci oldu. Erkekler 100 kilodaki diğer milli judocu Ömer Kemal Aydın ilk maçında Letonyalı Emils Gerkens'e altın skorda yenildi ve elendi.
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Milli Judocu şişmanlar’dan bronz madalya geldı
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